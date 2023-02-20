Robert Undheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Undheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Undheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Undheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Undheim 16 Mayıs 1992 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Undheim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Undheim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Robert Undheim'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Undheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Undheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Undheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Undheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bryne FK

Robert Undheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Undheim şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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