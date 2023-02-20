Sondre Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sondre Norheim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sondre Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Norheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Norheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Norheim 12 Nisan 1997 tarihinde Bryne şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Norheim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Sondre Norheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sondre Norheim'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sondre Norheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Norheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Sondre Norheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Norheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2015 yılında Bryne FK

8 Ocak 2017 yılında Egersund

1 Ağustos 2017 yılında Syracuse

12 Mayıs 2018 yılında Egersund

1 Ağustos 2018 yılında Syracuse

10 Haziran 2020 yılında Egersund

1 Ağustos 2020 yılında Syracuse

2 Ağustos 2021 yılında Bryne FK

Sondre Norheim kimdir

Sondre Norheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Norheim şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sondre Norheim nereli

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