Sjur Torgersen Jonassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sjur Torgersen Jonassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sjur Torgersen Jonassen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sjur Torgersen Jonassen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sjur Torgersen Jonassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sjur Torgersen Jonassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sjur Torgersen Jonassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sjur Torgersen Jonassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sjur Torgersen Jonassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sjur Torgersen Jonassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sjur Torgersen Jonassen 3 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sjur Torgersen Jonassen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Sjur Torgersen Jonassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sjur Torgersen Jonassen'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sjur Torgersen Jonassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sjur Torgersen Jonassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Sjur Torgersen Jonassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sjur Torgersen Jonassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2022 yılında Bryne FK

Sjur Torgersen Jonassen kimdir

Sjur Torgersen Jonassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sjur Torgersen Jonassen şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogafjell IL (-2020), Bryne FK (2021)

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Sjur Torgersen Jonassen nereli

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