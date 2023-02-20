Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Diaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Diaw 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Diaw Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mamadou Diaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diaw'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Diaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Diaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Diaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Diaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2020 yılında Aalesund

31 Ağustos 2022 yılında Bryne FK

31 Aralık 2022 yılında Aalesund

Mamadou Diaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Diaw şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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