Andreas Dybevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Dybevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Dybevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Dybevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Dybevik 5 Şubat 1998 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Dybevik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Andreas Dybevik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Andreas Dybevik'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Dybevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Dybevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Dybevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Dybevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sandnes Ulf

11 Ağustos 2017 yılında Bryne FK

31 Aralık 2017 yılında Sandnes Ulf

8 Ocak 2019 yılında Bryne FK

Andreas Dybevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Dybevik şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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