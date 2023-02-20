Eirik Franke Saunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Franke Saunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eirik Franke Saunes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eirik Franke Saunes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eirik Franke Saunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Franke Saunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eirik Franke Saunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Franke Saunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Franke Saunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Franke Saunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Franke Saunes 22 Eylül 1998 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Franke Saunes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Eirik Franke Saunes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eirik Franke Saunes'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eirik Franke Saunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Franke Saunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Eirik Franke Saunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Franke Saunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IL Hødd

19 Ocak 2023 yılında Bryne FK

Eirik Franke Saunes kimdir

Eirik Franke Saunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Franke Saunes şuan Bryne FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eirik Franke Saunes nereli

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