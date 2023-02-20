Noah Mneney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Mneney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Mneney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Mneney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Mneney 6 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Noah Hans Mneney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Mneney Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Noah Mneney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Mneney'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Noah Mneney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Mneney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Mneney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Mneney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Víkingur II

1 Ağustos 2019 yılında Víkingur

30 Ocak 2023 yılında Bryne FK

Noah Mneney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Mneney şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Noah Mneney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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