Anton Cajtoft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Cajtoft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Cajtoft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Cajtoft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Cajtoft 13 Şubat 1994 tarihinde Jönköping şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Björn Anton Cajtoft şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Cajtoft Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Anton Cajtoft, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Cajtoft'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Anton Cajtoft Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Cajtoft isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Cajtoft Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Cajtoft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2021 yılında Norrby

19 Ocak 2023 yılında Bryne FK

Anton Cajtoft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Cajtoft şuan Bryne FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Cajtoft Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bankeryds SK, Jönköping Södra IF (-2012)

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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