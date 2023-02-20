Marius Mattingsdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Mattingsdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Mattingsdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Mattingsdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Mattingsdal 23 Haziran 2005 tarihinde Aniksdal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Mattingsdal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Mattingsdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Mattingsdal'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Mattingsdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Mattingsdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Mattingsdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Mattingsdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2022 yılında Bryne FK

Marius Mattingsdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Mattingsdal şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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