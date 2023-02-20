Jens Berland Husebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Berland Husebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Berland Husebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Berland Husebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Berland Husebo 7 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jens Berland Husebø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Berland Husebo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jens Berland Husebo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jens Berland Husebo'nin Bryne FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jens Berland Husebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Berland Husebo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jens Berland Husebo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Berland Husebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında IL Hødd

29 Ocak 2021 yılında Ullensaker/Kisa

1 Ağustos 2022 yılında Bryne FK

Jens Berland Husebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Berland Husebo şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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