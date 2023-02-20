Christian Landu Landu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Landu Landu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Landu Landu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Landu Landu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Landu Landu 25 Ocak 1992 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Christian Tamba Landu-Landu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Landu Landu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Christian Landu Landu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Landu Landu'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Landu Landu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Landu Landu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Landu Landu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Landu Landu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Viking FK

1 Ocak 2015 yılında Tromsø IL

20 Şubat 2019 yılında Sandnes Ulf

17 Ocak 2023 yılında Bryne FK

Christian Landu Landu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Landu Landu şuan Bryne FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Landu Landu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tasta IL (-2005), Viking Stavanger (2005-bis 12/2008)

Norveç U20 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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