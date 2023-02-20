Jorgen Hatlehol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Hatlehol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Hatlehol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Hatlehol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Hatlehol 18 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jørgen Hatlehol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Hatlehol Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Jorgen Hatlehol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jorgen Hatlehol'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorgen Hatlehol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgen Hatlehol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorgen Hatlehol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Hatlehol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2016 yılında Aalesund

1 Ağustos 2022 yılında Bryne FK

Jorgen Hatlehol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Hatlehol şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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