Rogvi Baldvinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rogvi Baldvinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rogvi Baldvinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rogvi Baldvinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rogvi Baldvinsson 6 Aralık 1989 tarihinde Tórshavn şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Rógvi Asmundur Baldvinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rogvi Baldvinsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM yapmaktadır. Rogvi Baldvinsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 8 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Rogvi Baldvinsson'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rogvi Baldvinsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rogvi_baldvins

Rogvi Baldvinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rogvi Baldvinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rogvi Baldvinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rogvi Baldvinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Algard FK

27 Temmuz 2012 yılında Bristol Rovers

11 Ağustos 2012 yılında Algard FK

1 Şubat 2013 yılında Bryne FK

31 Mart 2014 yılında Algard FK

29 Ağustos 2015 yılında FC Fredericia

29 Mart 2016 yılında Vidar

8 Ocak 2017 yılında Bryne FK

Rogvi Baldvinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rogvi Baldvinsson şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Rogvi Baldvinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 4 gol atmıştır.

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