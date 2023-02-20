Sem Aleksander Bergene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sem Aleksander Bergene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sem Aleksander Bergene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sem Aleksander Bergene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sem Aleksander Bergene 15 Nisan 2004 tarihinde Bryne şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sem Aleksander Bergene Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sem Aleksander Bergene'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sem Aleksander Bergene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sem Aleksander Bergene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sem Aleksander Bergene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sem Aleksander Bergene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2021 yılında Algard FK

27 Ocak 2022 yılında Rosseland BK

8 Şubat 2023 yılında Bryne FK

Sem Aleksander Bergene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sem Aleksander Bergene şuan Bryne FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rosseland BK, Bryne FK (-2021), Ålgård FK (2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.