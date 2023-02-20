Lars Erik Sodal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Erik Sodal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Erik Sodal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lars Erik Sodal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lars Erik Sodal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Erik Sodal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Erik Sodal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Erik Sodal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Erik Sodal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Erik Sodal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Erik Sodal 26 Mayıs 2002 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars Erik Sødal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Erik Sodal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lars Erik Sodal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 29 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Lars Erik Sodal'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Erik Sodal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Erik Sodal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lars Erik Sodal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Erik Sodal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Viking FK II

29 Mayıs 2020 yılında Viking FK

11 Ağustos 2021 yılında Egersund

31 Aralık 2021 yılında Viking FK

14 Mart 2022 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2022 yılında Viking FK

Lars Erik Sodal kimdir

Lars Erik Sodal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Erik Sodal şuan Viking FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hinna Fotball (-2017), Viking Stavanger (2017-2019)

Lars Erik Sodal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lars Erik Sodal nereli

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