Gianni Stensness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianni Stensness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianni Stensness adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianni Stensness Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianni Stensness 7 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Gianni Ryan Stensness şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianni Stensness Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Gianni Stensness, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gianni Stensness'nin Viking FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gianni Stensness Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianni Stensness isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gianni Stensness Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianni Stensness futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında C. Coast U21

1 Ocak 2018 yılında Manly United

1 Kasım 2018 yılında W. Phoenix Res.

1 Ocak 2019 yılında Wellington P.

28 Ağustos 2019 yılında Central Coast

26 Ağustos 2021 yılında Viking FK

Gianni Stensness Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianni Stensness şuan Viking FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gianni Stensness Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pittwater RSL, Collaroy Cromer Strikers (?-2016), North Shore Mariners/Northbridge FC (2016-2017), Central Coast mariners (2017)

Avustralya takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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