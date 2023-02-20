Patrik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Gunnarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Gunnarsson 15 Kasım 2000 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Sigurður Gunnarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Gunnarsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Patrik Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Gunnarsson'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Gunnarsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/patrikgunnars

Patrik Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mayıs 2017 yılında Breidablik

25 Şubat 2018 yılında ÍR

19 Haziran 2018 yılında Breidablik

11 Temmuz 2018 yılında Brentford

20 Şubat 2020 yılında Southend United

12 Mart 2020 yılında Brentford

7 Eylül 2020 yılında Viborg FF

31 Aralık 2020 yılında Brentford

5 Ocak 2021 yılında Silkeborg IF

30 Haziran 2021 yılında Brentford

31 Ağustos 2021 yılında Viking FK

31 Aralık 2021 yılında Brentford

17 Ocak 2022 yılında Viking FK

Patrik Gunnarsson kimdir

Patrik Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Gunnarsson şuan Viking FK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Patrik Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 12 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrik Gunnarsson nereli

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