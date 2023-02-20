David Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Brekalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Brekalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Brekalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Brekalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Brekalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Brekalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Brekalo 3 Aralık 1998 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Brekalo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. David Brekalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. David Brekalo'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Brekalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Brekalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Brekalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Brekalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Bravo

11 Ağustos 2021 yılında Viking FK

David Brekalo kimdir

David Brekalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Brekalo şuan Viking FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Bravo (-2017)

David Brekalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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David Brekalo nereli

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