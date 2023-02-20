Lars Jorgen Salvesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Jorgen Salvesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Jorgen Salvesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Jorgen Salvesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Jorgen Salvesen 19 Şubat 1996 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars-Jørgen Salvesen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Jorgen Salvesen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Lars Jorgen Salvesen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Jorgen Salvesen'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lars Jorgen Salvesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Jorgen Salvesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Jorgen Salvesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Jorgen Salvesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IK Start II

1 Ocak 2015 yılında IK Start

15 Ağustos 2018 yılında Ullensaker/Kisa

17 Ocak 2019 yılında Sarpsborg 08

16 Ağustos 2019 yılında Strømsgodset

1 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Lars Jorgen Salvesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Jorgen Salvesen şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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