Markus Solbakken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Solbakken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Solbakken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Solbakken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Solbakken 25 Temmuz 2000 tarihinde Hamar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Solbakken Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Markus Solbakken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Solbakken'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Markus Solbakken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Solbakken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Solbakken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Solbakken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2016 yılında HamKam

15 Ocak 2021 yılında Stabæk Fotball

8 Şubat 2022 yılında Viking FK

Markus Solbakken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Solbakken şuan Viking FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markus Solbakken Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hamarkameratene

Norveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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