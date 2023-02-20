Djibril Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djibril Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djibril Diop 6 Ocak 1999 tarihinde Thiès şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Djibril Thialaw Diop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djibril Diop Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YPFC yapmaktadır. Djibril Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Djibril Diop'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Djibril Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djibril Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djibril Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djibril Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Génération Foot

17 Ağustos 2021 yılında Hassania

27 Eylül 2022 yılında Viking FK

Djibril Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djibril Diop şuan Viking FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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