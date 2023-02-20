Zlatko Tripic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatko Tripic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatko Tripic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zlatko Tripic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zlatko Tripic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatko Tripic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatko Tripic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatko Tripic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zlatko Tripic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zlatko Tripic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zlatko Tripic 2 Aralık 1992 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Zlatko Tripić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zlatko Tripic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Zlatko Tripic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 7 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Zlatko Tripic'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Zlatko Tripic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tripicz/

http://www.facebook.com/zlatko.tripic?fref=ts

Zlatko Tripic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zlatko Tripic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Zlatko Tripic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zlatko Tripic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Molde

2 Ağustos 2012 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2012 yılında Molde

13 Mart 2014 yılında IK Start

31 Ocak 2015 yılında Greuther Fürth

3 Ağustos 2017 yılında FC Sheriff

21 Şubat 2018 yılında Viking FK

15 Ocak 2020 yılında Göztepe

7 Mayıs 2021 yılında Viking FK

Zlatko Tripic kimdir

Zlatko Tripic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zlatko Tripic şuan Viking FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyngdal IL (bis 2008), Tonstad IL (08/2008-12/2010)

Zlatko Tripic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U23 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Zlatko Tripic nereli

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