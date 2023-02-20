Edvin Austbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Austbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Austbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Austbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Austbo 1 Mayıs 2005 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Edvin Austbø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Austbo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvin Austbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Austbo'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Edvin Austbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Austbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Austbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Austbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Viking FK II

1 Ocak 2022 yılında Viking FK

Edvin Austbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Austbo şuan Viking FK takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvin Austbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viking FK (-2022)

Norveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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