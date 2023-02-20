Simen Kvia Egeskog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Kvia Egeskog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Kvia Egeskog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Kvia Egeskog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Kvia Egeskog 26 Mayıs 2003 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Kvia Egeskog Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simen Kvia Egeskog, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 30 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Simen Kvia Egeskog'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simen Kvia Egeskog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Kvia Egeskog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simen Kvia Egeskog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Kvia Egeskog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2021 yılında Viking FK

4 Eylül 2022 yılında Skeid

31 Aralık 2022 yılında Viking FK

Simen Kvia Egeskog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Kvia Egeskog şuan Viking FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simen Kvia Egeskog Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viking FK Stavanger (-2021)

Norveç U18 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.