Viljar Vevatne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljar Vevatne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viljar Vevatne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viljar Vevatne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viljar Vevatne 7 Aralık 1994 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Viljar Helland Vevatne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viljar Vevatne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Viljar Vevatne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Viljar Vevatne'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Viljar Vevatne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viljar Vevatne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viljar Vevatne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viljar Vevatne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2014 yılında Bryne FK

4 Ağustos 2015 yılında Brann

25 Temmuz 2016 yılında Sandnes Ulf

12 Ocak 2018 yılında Viking FK

Viljar Vevatne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viljar Vevatne şuan Viking FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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