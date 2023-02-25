Patrick Yazbek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Yazbek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Yazbek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Yazbek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Yazbek 22 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Yazbek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Patrick Yazbek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Yazbek'nin Viking FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Yazbek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Yazbek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Yazbek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Yazbek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında Sydney FC

20 Şubat 2023 yılında Viking FK

Patrick Yazbek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Yazbek şuan Viking FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Patrick Yazbek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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