Sondre Auklend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Auklend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Auklend adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Auklend Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Auklend 10 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Auklend Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Sondre Auklend, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 15 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Sondre Auklend'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sondre Auklend Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Auklend isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Auklend Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Auklend futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2020 yılında Viking FK

12 Ağustos 2021 yılında Asane Fotball

31 Aralık 2021 yılında Viking FK

Sondre Auklend Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Auklend şuan Viking FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sondre Auklend Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vidar, Viking Stavanger

Norveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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