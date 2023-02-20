Jost Urbancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jost Urbancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jost Urbancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jost Urbancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jost Urbancic 12 Nisan 2001 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jošt Urbančič şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jost Urbancic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Jost Urbancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jost Urbancic'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jost Urbancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jost Urbancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jost Urbancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jost Urbancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında NK Domzale U19

1 Ağustos 2020 yılında NK Domzale

27 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

12 Ocak 2023 yılında Viking FK

Jost Urbancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jost Urbancic şuan Viking FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jost Urbancic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.