Harald Tangen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harald Tangen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harald Tangen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harald Tangen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Harald Tangen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harald Tangen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harald Tangen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harald Tangen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harald Tangen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harald Tangen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harald Tangen 3 Ocak 2001 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Harald Nilsen Tangen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harald Tangen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Harald Tangen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 1 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Harald Tangen'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Harald Tangen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harald Tangen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Harald Tangen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harald Tangen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2018 yılında Viking FK

29 Mayıs 2019 yılında Tromsdalen

31 Temmuz 2019 yılında Viking FK

26 Ağustos 2020 yılında Asane Fotball

31 Aralık 2020 yılında Viking FK

Harald Tangen kimdir

Harald Tangen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harald Tangen şuan Viking FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stavanger IF, Vaulen IL, Viking Stavanger

Harald Tangen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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Harald Tangen nereli

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