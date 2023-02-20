Niklas Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Sandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Sandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Sandberg 18 Mayıs 1995 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Sandberg Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Niklas Sandberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Sandberg'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Niklas Sandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Sandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Sandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Sandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Sandnes Ulf

21 Temmuz 2015 yılında Sola FK

31 Aralık 2015 yılında Sandnes Ulf

28 Temmuz 2016 yılında Nest-Sotra IL

30 Kasım 2016 yılında Sandnes Ulf

10 Ocak 2017 yılında Ullensaker/Kisa

4 Nisan 2018 yılında IK Start

27 Ocak 2019 yılında Haugesund

11 Ocak 2022 yılında Viking FK

Niklas Sandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Sandberg şuan Viking FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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