Kristoffer Lokberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Lokberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Lokberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Lokberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Lokberg 22 Ocak 1992 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Lie Løkberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Lokberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Kristoffer Lokberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Lokberg'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Lokberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Lokberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Lokberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Lokberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sheff Utd U18

1 Ağustos 2011 yılında Ranheim IL

1 Aralık 2011 yılında Sheff Utd U18

1 Ocak 2012 yılında Ranheim IL

8 Ocak 2019 yılında Brann

13 Ağustos 2019 yılında Viking FK

Kristoffer Lokberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Lokberg şuan Viking FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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