Sondre Bjorshol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Bjorshol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Bjorshol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Bjorshol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Bjorshol 30 Nisan 1994 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Flem Bjørshol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Bjorshol Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sondre Bjorshol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 15 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Sondre Bjorshol'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sondre Bjorshol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Bjorshol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Bjorshol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Bjorshol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Asane Fotball

15 Ağustos 2018 yılında Viking FK

Sondre Bjorshol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Bjorshol şuan Viking FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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