Arild Ostbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arild Ostbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arild Ostbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arild Ostbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arild Ostbo 19 Nisan 1991 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da ArildØstbø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arild Ostbo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arild Ostbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Arild Ostbo'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Arild Ostbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arild Ostbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arild Ostbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arild Ostbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Viking FK

1 Ocak 2009 yılında Sandnes Ulf

1 Mayıs 2010 yılında Viking FK

9 Ağustos 2012 yılında IK Start

31 Aralık 2012 yılında Viking FK

22 Şubat 2013 yılında Strømmen IF

30 Kasım 2013 yılında Viking FK

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

9 Ocak 2017 yılında Rosenborg

9 Ocak 2020 yılında Viking FK

Arild Ostbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arild Ostbo şuan Viking FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arild Ostbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buøy IL, Jåttå VGS, Vidar FK

Norveç U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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