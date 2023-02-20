Shayne Pattynama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shayne Pattynama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shayne Pattynama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shayne Pattynama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shayne Pattynama 11 Ağustos 1998 tarihinde Lelystad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Endonezya,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shayne Pattynama Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Shayne Pattynama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Shayne Pattynama'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shayne Pattynama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shayne Pattynama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shayne Pattynama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shayne Pattynama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2017 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2019 yılında Telstar

1 Nisan 2021 yılında Viking FK

Shayne Pattynama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shayne Pattynama şuan Viking FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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