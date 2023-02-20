Sander Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Svendsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Svendsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Svendsen 6 Ağustos 1997 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Svendsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Sander Svendsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Svendsen'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sander Svendsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Svendsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sander Svendsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Svendsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2013 yılında Molde

11 Ağustos 2017 yılında Hammarby

26 Mart 2019 yılında Odds BK

15 Temmuz 2019 yılında Hammarby

16 Temmuz 2019 yılında Odense BK

5 Ekim 2020 yılında Brann

31 Aralık 2020 yılında Odense BK

29 Nisan 2021 yılında Odds BK

17 Ağustos 2021 yılında Odense BK

31 Ağustos 2021 yılında Odds BK

31 Aralık 2021 yılında Odense BK

30 Ağustos 2022 yılında Viking FK

Sander Svendsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Svendsen şuan Viking FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander Svendsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Molde FK

Norveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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