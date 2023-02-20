Sander Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sander Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sander Svendsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sander Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sander Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Svendsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Svendsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Svendsen 6 Ağustos 1997 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Svendsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Sander Svendsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Svendsen'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sander Svendsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Svendsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sander Svendsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Svendsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2013 yılında Molde

11 Ağustos 2017 yılında Hammarby

26 Mart 2019 yılında Odds BK

15 Temmuz 2019 yılında Hammarby

16 Temmuz 2019 yılında Odense BK

5 Ekim 2020 yılında Brann

31 Aralık 2020 yılında Odense BK

29 Nisan 2021 yılında Odds BK

17 Ağustos 2021 yılında Odense BK

31 Ağustos 2021 yılında Odds BK

31 Aralık 2021 yılında Odense BK

30 Ağustos 2022 yılında Viking FK

Sander Svendsen kimdir

Sander Svendsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Svendsen şuan Viking FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Molde FK

Sander Svendsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sander Svendsen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Marko Farji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Farji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Farji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Farji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Finlay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Finlay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Finlay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Finlay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jostein Ekeland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostein Ekeland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jostein Ekeland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostein Ekeland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodney Redes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Redes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodney Redes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Redes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!