Yann Erik De Lanlay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Erik De Lanlay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Erik De Lanlay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Erik De Lanlay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Erik De Lanlay 14 Mayıs 1992 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yann-Erik Randa Bahezre de Lanlay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Erik De Lanlay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Yann Erik De Lanlay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yann Erik De Lanlay'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Erik De Lanlay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Erik De Lanlay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yann Erik De Lanlay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Erik De Lanlay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2007 yılında Viking FK Alt.

1 Ocak 2010 yılında Viking FK

20 Temmuz 2015 yılında Rosenborg

9 Ocak 2020 yılında Viking FK

Yann Erik De Lanlay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Erik De Lanlay şuan Viking FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yann Erik De Lanlay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vaulen IL (-2007), Viking (2007–2009)

Norveç takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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