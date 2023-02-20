Pal Aamodt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pal Aamodt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pal Aamodt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pal Aamodt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pal Aamodt 12 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Pål Aamodt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pal Aamodt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pal Aamodt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 9 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Pal Aamodt'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pal Aamodt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pal Aamodt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pal Aamodt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pal Aamodt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bryne FK

8 Ocak 2017 yılında Levanger FK

9 Ocak 2019 yılında Bryne FK

Pal Aamodt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pal Aamodt şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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