Axel Kryger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Kryger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Kryger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Kryger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Kryger 21 Ekim 1997 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Kryger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Axel Kryger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Kryger'nin Bryne FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Axel Kryger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Kryger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Kryger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Kryger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2014 yılında Lura IL

26 Mart 2015 yılında Sandnes Ulf U19

16 Ağustos 2015 yılında Sandnes Ulf

9 Ocak 2020 yılında Sogndal IL

10 Ağustos 2022 yılında Bryne FK

Axel Kryger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Kryger şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Axel Kryger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sandnes Ulf

Norveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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