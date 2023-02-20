Oliver Rotihaug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Rotihaug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Rotihaug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Rotihaug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Rotihaug 2 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Rotihaug Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Rotihaug, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Rotihaug'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Rotihaug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Rotihaug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Rotihaug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Rotihaug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2015 yılında Brann

22 Temmuz 2016 yılında Florö SK

31 Aralık 2016 yılında Brann

18 Ocak 2017 yılında Florö SK

3 Şubat 2020 yılında Bryne FK

Oliver Rotihaug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Rotihaug şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Rotihaug Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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