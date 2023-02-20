Sigurd Gronli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurd Gronli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurd Gronli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurd Gronli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurd Gronli 17 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sigurd Grønli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurd Gronli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Sigurd Gronli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sigurd Gronli'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sigurd Gronli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurd Gronli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurd Gronli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurd Gronli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2017 yılında Tromsø IL

10 Temmuz 2020 yılında Grorud IL

5 Ekim 2020 yılında Tromsø IL

28 Ocak 2021 yılında Tromsdalen

2 Mart 2022 yılında Bryne FK

Sigurd Gronli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurd Gronli şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Sigurd Gronli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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