Nicklas Frenderup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Frenderup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicklas Frenderup kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicklas Frenderup ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicklas Frenderup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Frenderup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicklas Frenderup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Frenderup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Frenderup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Frenderup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Frenderup 14 Aralık 1992 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicklas Bruus Jensen Frenderup şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Frenderup Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Nicklas Frenderup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Nicklas Frenderup'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicklas Frenderup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicklas Frenderup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicklas Frenderup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Frenderup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Helsingör

23 Ağustos 2013 yılında Greve Fodbold

1 Ocak 2014 yılında SC Egedal

9 Ocak 2015 yılında Florö SK

25 Temmuz 2018 yılında Sandnes Ulf

10 Şubat 2019 yılında HB Köge

5 Ağustos 2019 yılında Stjördals B.

12 Mayıs 2021 yılında Ranheim IL

12 Ağustos 2021 yılında Bryne FK

31 Aralık 2021 yılında Ranheim IL

Nicklas Frenderup kimdir

Nicklas Frenderup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Frenderup şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Frem, Solrød FC, Rishøj, Ringsted, SC Egedal, Køge BK, Herfølge BK

Nicklas Frenderup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 21 numaralı formasıyla 10 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicklas Frenderup nereli

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