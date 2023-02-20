Sondre Klingen Langas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Klingen Langas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Klingen Langas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Klingen Langas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Klingen Langas 2 Şubat 2001 tarihinde Namsos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Klingen Langås şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Klingen Langas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Sondre Klingen Langas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sondre Klingen Langas'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sondre Klingen Langas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Klingen Langas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sondre Klingen Langas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Klingen Langas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2019 yılında Ranheim IL II

17 Ocak 2020 yılında Ranheim IL

3 Kasım 2020 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2020 yılında Ranheim IL

Sondre Klingen Langas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Klingen Langas şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Namsos IL

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.