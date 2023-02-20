Henrik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henrik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henrik Kristiansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henrik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henrik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Kristiansen 4 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Henrik Loholt Kristiansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Kristiansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Henrik Kristiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Kristiansen'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henrik Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Kristiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Henrik Kristiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2017 yılında Lillestrøm

9 Mart 2018 yılında Ullensaker/Kisa

25 Ocak 2022 yılında Ranheim IL

Henrik Kristiansen kimdir

Henrik Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Kristiansen şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lilleström SK

Henrik Kristiansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Henrik Kristiansen nereli

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