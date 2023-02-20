Sivert Solli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Solli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sivert Solli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sivert Solli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sivert Solli 25 Temmuz 1997 tarihinde Ørland şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sivert Solli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sivert Solli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sivert Solli'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sivert Solli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sivert Solli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sivert Solli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sivert Solli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2015 yılında Rosenborg

21 Ocak 2017 yılında Elverum

21 Kasım 2017 yılında Rosenborg

12 Ocak 2018 yılında Ranheim IL

21 Ocak 2019 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2019 yılında Ranheim IL

Sivert Solli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sivert Solli şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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