Francois Guillemot Venn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Guillemot Venn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Guillemot Venn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Guillemot Venn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Guillemot Venn 9 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Francois Bernhard Guillemot Venn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Guillemot Venn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Francois Guillemot Venn'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francois Guillemot Venn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francois Guillemot Venn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francois Guillemot Venn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Guillemot Venn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2023 yılında Ranheim IL

Francois Guillemot Venn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Guillemot Venn şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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