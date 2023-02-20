Daniel Kvande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kvande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kvande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kvande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kvande 8 Nisan 1995 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kvande Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mercato Football yapmaktadır. Daniel Kvande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Daniel Kvande'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kvande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kvande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kvande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kvande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Byasen

1 Ocak 2015 yılında Ranheim IL

Daniel Kvande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kvande şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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