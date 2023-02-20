Sander Amble Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Amble Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Amble Haugen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Amble Haugen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Amble Haugen 12 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Amble Haugen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Sander Amble Haugen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Amble Haugen'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sander Amble Haugen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Amble Haugen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Amble Haugen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Amble Haugen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2017 yılında Viking FK II

1 Nisan 2020 yılında Sotra SK

17 Ağustos 2021 yılında Strømmen IF

31 Mart 2022 yılında Ranheim IL

Sander Amble Haugen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Amble Haugen şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Sander Amble Haugen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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