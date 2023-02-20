Magnus Lenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Lenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Lenes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Lenes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Lenes 18 Mayıs 1996 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Rønnekleiv Lenes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Lenes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Magnus Lenes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 2 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Magnus Lenes'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Lenes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Lenes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Lenes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Lenes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Ranheim IL

Magnus Lenes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Lenes şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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