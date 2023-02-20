Christian Eggen Rismark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Eggen Rismark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Eggen Rismark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Eggen Rismark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Eggen Rismark 1 Ağustos 1991 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Eggen Rismark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Christian Eggen Rismark, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Christian Eggen Rismark'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Eggen Rismark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Eggen Rismark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christian Eggen Rismark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Eggen Rismark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2009 yılında Strindheim IL

27 Ocak 2012 yılında Nardo FK

7 Mart 2013 yılında Ranheim IL

10 Şubat 2015 yılında Rodde FK

3 Ağustos 2015 yılında Ranheim IL

5 Ağustos 2015 yılında Orkla FK

31 Aralık 2015 yılında Ranheim IL

15 Ağustos 2018 yılında Brann

9 Eylül 2020 yılında Ranheim IL

Christian Eggen Rismark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Eggen Rismark şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ranheim IL, Strindheim IL

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.