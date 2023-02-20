Faniel Temesgen Tewelde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faniel Temesgen Tewelde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faniel Temesgen Tewelde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faniel Temesgen Tewelde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faniel Temesgen Tewelde 9 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faniel Temesgen Tewelde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Faniel Temesgen Tewelde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 9 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Faniel Temesgen Tewelde'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Faniel Temesgen Tewelde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faniel Temesgen Tewelde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faniel Temesgen Tewelde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faniel Temesgen Tewelde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Aralık 2021 yılında Odds BK

Faniel Temesgen Tewelde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faniel Temesgen Tewelde şuan Odds BK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Faniel Temesgen Tewelde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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